Ministrul pentru Mediul de Afaceri ii pune in tema pe viitorii guvernanți: 'Am ramas restantieri cu anumite chestiuni'

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ştefan Radu Oprea, a afirmat luni, într-o conferinţă de presă să ministerul a rămas în urmă cu legea Finanţării Participative, care este foarte aşteptată de mediul de afaceri şi care "va putea probabil anul viitor să fie implementată în România".

"Am rămas restanţieri cu anumite chestiuni. Am vorbit foarte mult despre legea Finanţării Participative, însă aceasta se va transforma în directivă sau în regulament. Şi atunci suntem în contact cu Bruxelles-ul, cu directoarea care răsounde de chestiunea aceasta. Primul tur de consultări în Europa deja s-a încheiat. Se ştie forma pe care o va avea aceasta lege şi atunci ne dorim să venim cu o legislaţie care să corespundă şi opţiunii europene. Dacă veneam şi am fi promovat această lege până acum exista riscul să trebuiască să o schimbăm într-un timp scurt, dar acum deja este o lege care va putea probabil anul viitor să fie implementată în România. Este aşteptată de mediul de afaceri", a declarat acesta, conform Mediafax.

Ministrul a mai spus că legea Business Angel ar ajuta relaţia dintre investitori şi antreprenori şi ar crea un cadru oportun pentru dezvoltarea fondurilor de risc.

"Business Angel, îmi doresc de asemenea să fie revizuită ca lege. Pentru că eu cred în această posibiliate. Sunt foarte mulţi antreprenori de succes care şi-au făcut exituri în diverse afaceri. Au deja o capitalizare, doresc să investească în ideile bune din România. Au început fondurile de risc să se dezvolte. Angel Capital au început să se dezvolte bine şi în România şi atunci investesc în start-up-urile mai ales din zona tech, zona aceasta de tehnologie care creşte foarte mult. Aici avem un potenţial foarte mare în România. Aici cred că într-adevăr trebuie să găsim cadrul legislativ care să permită o dezvoltare mai bună, un climat de încredere în relaţia aceasta între investitor şi antreprenor", a spus Oprea.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri a mai explicat că jocurile video sunt o zonă a tehnologiei care merită susţinută şi ar ajuta la evoluţia brandului de ţară.

"Vă dau un exmplu, citeam zilele trecute despre o firmă care a debutat prin Start-up Nation şi care dezvoltă un joc video. Piaţa jocurilor video este mai mare decât piaţa, la nivel mondial vorbesc, este mai mare decât piaţa de muzică şi de film la un loc. Este uimitoare aceasta piaţă. Au debutat prin Start-up Nation, apoi au ştiut să folosească celelalte programe cum este Programul de Provoare a Exporturilor. Cred că vor avea foarte mare succes. Un joc bun poate să aducă foarte mult procentual brandului de ţară. Dacă vorbim despre Angry Birdes. Finlanda este cunoscută pentru acest lucru. Deja s-a transformat în film. Polonezii au făcut asta. Sunt zone pe care nu le explorăm la nivelul unde am avea nevoie. Dacă învăţăm să facem brand de ţară vom avea de câştigat", a mai declarat Ştefan Radu Oprea.