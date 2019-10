Ministrul propus la Dezvoltare despre impozitul neplatit de 19 ani la casa de 900 mp: Am greșit, voi plati

Ministrul propus la Dezvoltare explică nonșalant ce va face după ce primarul Focşaniului l-a acuzat că nu a plătit impozit pentru locuinţa de 910 metri pătraţi: „Am greşit, voi plăti tot. În 19 ani Primăria nu a constatat neregula. Să-şi plătească şi Oprişan dările”. Ministrul propus la Dezvoltare Ion Ştefan răspunde într-o postare pe Facebook The post Ministrul propus la Dezvoltare despre impozitul neplătit de 19 ani la casa de 900 mp: Am greșit, voi plăti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.