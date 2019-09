Ministrul Razvan Cuc a fost ieri la ARSVOM Constanta

Ministrul Transporturilor, Alexandru Răzvan Cuc, a fost prezent duminică, 1 septembrie, la ARSVOM Constanţa, unde a vorbit de investiţii."Investițiile pe care le facem la Companiile sau Agențiile din subordine, mai mult decât utile pentru cetățeni!!!Astăzi am fost la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) din Constanța. O Agenție care lucrează în slujba cetățenilor și care are ca scop, așa cum îi spune și numele, salvarea tuturor celor care au nevoie de ajutor pe mare.În dotarea ARSVOM au intrat, deja, două nave specializate de salvare în valoare totală de 50.600 mii lei. Navele SAR sunt nave cu o capacitate de preluare a minim 44 de persoane. Au ca scop salvarea, capacitate de stingere incendii la nave și ambarcatiuni, intrare în câmp de foc și extragerea de persoane în pericol, capacitate de autoredresare și transfer victime către elicopter, capacitate de remorcaj de urgență, fiind și șalupa rapidă de intervenție pentru zona cu ape mici. Are o viteza maximă de 25-27 noduri(aproape 50 Km/oră).Anul acesta avem 2 investiții în derulare. Este vorba de o navă rapidă de intervenție pentru depoluare în ape de mică adâncime cu o valoare de aproximativ 22.000 mii lei. Această navă este specializată pentru intervenții rapide de recuperare a hidrocarburilor și intervenție secundară SAR. Are o lungime de 18 metri, lățime de aprox 4.5 metri și o viteza de 25 noduri. Nava va sosi în țară în luna decembrie a acestui an.Cea de-a doua navă specializată de depoluare (proiect în valoare de aprox.52.000 mii lei) va avea o lungime de aprox. 40 metri, lățime de circa 10 metri și o capacitate de preluare a hidrocarburilor la bord de circa 300 tone. Are echipamente specializate de detecție, analiză și recuperare a hidrocarburilor, echipamente de salvare cu scafandri și echipamente de stins incendiul la bordul navelor.Un alt proiect de investiții este o navă de salvare a peste 100 supraviețuitori cu dotări speciale pentru persoanele salvate, centru medical, morga, salupa rapidă de recuperare, capacitate de stins incendiul la nave și la alte facilități portuare sau offshore, remorcă de urgență a navelor, capacitate de transfer la elicopter, descoperire și cercetare epave nave sau aeronave scufundate și extragere persoane încarcerate în acestea. Investiția a fost aprobată prin HG 429/2019, cu o valoare de circa 141.000 mii lei pentru o navă de salvare cu o lungime de circa 51 metri, lățime 11 metri, având propulsie hibrid și capacitate de poziționare prin satelit", a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.Sursă foto: Facebook.com (Razvan Cuc)