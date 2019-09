Ministrul REFUZAT de Iohannis la Educație explica jocurile din culise: a facut un joc președintele

Președintele Klaus Iohannis l-a refuzat pe senatorul PSD, Șerban Valeca, propus pentru Ministerul Educației. Valeca consideră că totul se întâmplă din rațiuni electorale, iar președintele Iohannis a făcut un joc politic care să-i aducă puncte electorale.

"Am primit o sarcina de la Comitetul Executiv, am facut documentele ca sa le trimitem la Cotroceni, dar intre timp ALDE s-a retras de la guvernare si atunci s-a rupt coalitia de guvernare. Schimbandu-se configuratia, presedintele a considerat ca trebuie sa se vina in Parlament cu aceeasi propunere sau cu alte propuneri.

Eu cred ca pentru buna functionare a ministerelor, mai ales la Educatie, (n.r. Klaus Iohannis) putea sa accepte. Nu era un deziderat al meu, nu am cerut aceasta nominalizare. Dar, daca dansul asa a considerat, este treaba domniei sale", a spus Șerban Valeca, pentru Realitatea.

Apoi a adăugat: "Nu a fost vorba despre ceva personal, eu cred ca a fost un joc politic. S-a intamplat acelasi lucru cand era presedinte Traian Basescu, iar presedintele Basescu a numit in aceeasi situatie. Dar este normal. Este campanie si si-a facut si dansul (n.r. Klaus Iohannis) un joc".

Senatorul PSD a venit cu precizări despre perioada lui Traian Băsescu: "Pe vremea guvernului Boc, a fost o situatie similara, cand PSD a iesit de la guvernare. Era 2009, daca nu ma insel, si a ramas PDL-ul singur si președintele Băsescu i-a numit interimari pe cei de la PDL, pana cand s-a refacut majoritatea, desi configuratia politica se schimbase. La inceputul anului erau PDL si PSD, apoi s-a schimbat configuratia politica, in toamna. In orice caz, nu era an electoral, era primul an de guvernare. Probabil ca acum a fost si un joc electoral.

In Romania, din pacate, se pune foarte mult accent pe jocul politic, mai ales in preajma alegerilor. Se pune, zic eu, in mod incorect totul la bataie, se introduc toate elementele in acest joc".