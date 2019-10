Ministrul revocat al justitiei, Ana Birchall, la judecata CCR. Presedintele CSM, Lia Savonea, a sesizat „ingerinta grava in activitatea de urmarire penala” și „subminarea independentei justitiei”

Consiliul Superior al Magistraturii, prin preşedinta Lia Savonea, a sesizat Curtea Constituţională a României cu privire la activitatea ministrului revocat al justiției, Ana Birchall. Așa cum a anunţat în urmă cu circa o săptămână, preşedinta CSM, judecătoarea Lia Savonea, a depus, în 16 octombrie 2019, o cerere prin care solicită soluţionarea conflictului juridic de natură The post Ministrul revocat al justiţiei, Ana Birchall, la judecata CCR. Preşedintele CSM, Lia Savonea, a sesizat „ingerinţa gravă în activitatea de urmărire penală” și „subminarea independenţei justiţiei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.