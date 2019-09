Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu: Sunt convins ca Rusia si Ucraina o sa traiasca in pace in viitor

rusia ukraina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat ca este convins ca Rusia si Ucraina vor gasi o modalitate de a trai in pace si de a avea relatii bune de vecinatate in viitor, relateaza site-ul agentiei Tass. Intr-un interviu publicat duminica de publicatia Moskovski Komsomolet, Soigu a afirmat ca este optimist in ceea ce priveste viitorul relatiilor intre Rusia si Ucraina. Kremlinul a sugerat anterior ca un summit intre liderii Rusiei, Ucrainei, Germaniei si Frantei ar putea fi organizat pentru luna viitoare, cu scopul de a discuta despre procesul pentru pace din Ucraina. Parlamentul European recunoaste faptul ca Republica Moldova este parte a Romaniei - DOCUMENT Conflictul dintre Armata ucrainean ...