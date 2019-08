Ministrul Sanatații: Agresorul a fost deranjat pentru ca statea in pat cu alt pacient

Dezvăluiri șocante despre cazul Săpoca. Asistentele medicale ar fi observat ce se întâmpă, însă s-au speriat și le-a fost frică să intervină. Au alertat, însă, paznicii și au chemat autoritățile prin serviciul unic de urgență 112. Dezvăluirile au fost făcute în această seară chiar de către ministrul Sănătății, Sorina Pintea. S-a făcut referire și la The post Ministrul Sănătății: Agresorul a fost deranjat pentru că stătea în pat cu alt pacient appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.