Ministrul Sanatații: Am identificat `pacientul zero` cu COVID-19 și din contacții lui unul e pozitiv

Ministrul Sănătății Victor Costache a declarat că „pacientul zero” cu noul coronavirus în România a fost identificat în persoana italianului venit la rude, iar între persoanele care au fost în apropierea lui a fost găsit rapid un pacient bolnav.

Ministrul Victor Costache a declarat că la Gorj este în continuare anchetă epidemiologică și se mai așteaptă rezultate, însă „pacientul zero” a fost identificat, la fel ca și contacții lui.

„E o ancheta epidemiologică in curs si vom avea rezultatele in cursul zilei de mâine (joi – n.r.). Ca parte pozitivă, avem identificat pacientul zero, pacientul italian și de 2-3 zile testăm toți contacții lui și de abia am identificat unul pozitiv. De asemenea, alt aspect pozitiv e că e într-un mediul rural, deci nu e dintr-o zonă urbană foarte populată”, a spus Costache.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, la rândul său, că România va trece peste această provocare.

„Facem un apel la calm și la urmarea recomandărilor Ministerului Sănătății și Departamentului pentru Situații de Urgență. Acesta a fost un mod pentru a vă prezenta că știm cum să ne pregătim. Fac un apel la calm, la înțelepciune și cu siguranță românii, noi ca și natiune vom trece peste această provocare”, a spus Vela.

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a declarat, miercuri seara, că pacientul diagnosticat cu noul coronavirus este un bărbat dintr-o comună din Gorj, care este, în prezent, în stare bună și nu are simptome de boală. Familia bărbatului, formată din șapte persoane, a fost pusă în carantină.