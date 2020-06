Ministrul Sanatații, ANUNȚ NOU despre deschiderea mall-urilor dupa 15 iunie

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, face noi precizări despre dechiderea mall-urilor din România, care ar trebui să aibă loc în 15 iunie. Tătaru spune că peste o săptămână, patronii mall-urilor vor afla exact ce măsuri de protecție trebuie să ia.

"Am avut intalnirea cu reprezentantii mall-urilor in care am cerut o serie de masuri pe care le preconizeaza. Noi, prin Institutul National de Sanatate Publica, le vom analiza si vom da mesajul specialistilor, urmand ca in jur de 10-11 iunie sa le putem da un raspuns, ca sa se poata pregati, daca in ziua de 15 iunie va fi ziua de relaxare privind deschiderea mall-urilor", a spus Nelu Tataru la B1 TV.