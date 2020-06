Ministrul Sanatații, AVERTISMENT privind transportul in comun: cum ne PROTEJAM de infectarea cu coronavirus

Ministrul Sănătății trage un semnal de alarmă privind pericolul crescut de infectare cu coronavirus pentru cei care folosesc mijloacele de transport în comun.

"In masura in care avem aglomeratii populationale deosebit de mari si nu avem aerisita acea camera, putem sa ne gandim ca aeroflora care exista acolo poate genera sau poate mentine un virus. Dupa fiecare zi, dupa fiecare tura, trebuie facute dezinfectii ale mijloacelor de transport in comun", a afirmat Nelu Tataru.