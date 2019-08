Ministrul Sanatații coordoneaza ancheta de la Sapoca. Ordinul a fost dat de premierul Viorica Dancila

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a fost trimisă de urgență la Spitalul de Psihiatrie Săpoca pentru a coordona ancheta internă. Ordinul a venit direct de la premierul Viorica Dăncilă. “În urma informării în permanență a premierului, la dispoziția acesteia, am pornit de urgență la spitalul Săpoca din Buzău, pentru a coordona personal ancheta internă privind întâmplările The post Ministrul Sănătății coordonează ancheta de la Săpoca. Ordinul a fost dat de premierul Viorica Dăncilă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.