Ministrul Sanatații, despre romanii care vin in țara: Trebuie sa intre in autoizolare!

Ministrul sănătății spune că toate persoanele care vin în țară intră direct în autoizolare, iar dacă vor fi prinse că nu au respectat această carantinare la domiciliu, vor intra în carantină instituționalizată și vor trebui să-și plătească hrana și cazarea. „Toți cei care intră în țară merg acum în autoizolare la domiciliu. Nu mai există […] The post Ministrul Sănătății, despre românii care vin în țară: Trebuie să intre în autoizolare! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.