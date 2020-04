Ministrul Sanatații, replica INCREDIBILA dupa ce la Timișoara zece bebeluși au fost diagnosticați cu COVID -19 și mai apoi cinci declarați neinfectați

Răspuns incredibil al ministrulul Sănătății, Nelu Tătaru, după ce medicii din Timișoara s-au jucat cu nervii părinților a nu mai puțin de zece bebeluși, care după o primă testare au fost diagnosticați cu COVID-19. La Timișoara a avut loc o contaminare a personalului medical și a fost dispusă o anchetă epidemiologică ce a intrat „în impas”, a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, despre cazul celor 10 bebeluși în cazul cărora testele pentru COVID-19 au ieșit pozitive, conform Mediafax.

Citește și: O patroană de hotel transformat în locație de CARANTINĂ a izbucnit la adresa românilor: Colegii mei îndură injurii

Tătaru a spus că în cazul Maternității de la Timișoara, unde cei 10 bebeluși au avut rezultat pozitiv pentru coronavirus, iar la retestare au ieșit testele negative, că s-a dispus o anchetă epidemiologică, însă aceasta a intrat „în impas”.

„La Timișoara am avut o contaminare a personalului medical, s-a făcut o anchetă epidemiologică care a intrat într-un impas, au fost testate atât lăuzele, cât și nou-născuții. Am avut teste care au venit târziu, recoltate pe 5 sau pe 6 aprilie, am avut rezultate care s-au dovedit în acest moment că s-au negativat. Urmează ca ancheta epidemiologică făcută de DSP Timișoara să ne aducă la lumină și neajunsurile sau neregulile care au fost în acel moment”, a spus ministurl Nelu Tătaru.

Potrivit acestuia, medicul curant poate decide, în măsura evoluției bolii, dacă mămicile și nou-născuții asimptomatici pot rămâne izolați la domiciliu în așteptarea testului.

„Odată cu apariția simptomelor, putea reveni la internare. În acest moment avem teste negative și la nou-născuți, iar retestările făcute la mămici au rămas tot negative”, a spus Tătaru.

La Maternitatea Odobescu din Timișoara 10 bebeluși au fost diagnosticați cu noul COVID-19. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a cerut Direcției de Sănătate Publică Timișoara verificări urgente.

Primul rezultat la retestarea bebelușilor de la Maternitatea Odobescu din Timișoara a ieșit negativ. Este vorba despre singurul bebeluș din cei 10 rămași în spital, născut prematur.

Procurorii au deschis un dosar penal în cazul bebelușilor infectați cu noul coronavirus de la Maternitatea Odobescu din Timișoara.