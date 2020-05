Ministrul Sanatatii a vizitat mai multe spitale din Iasi si a anuntat ca va continua evauarile la unitatile medicale

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, s-a aflat sâmbătă la Iaşi, ocazie cu care a efectuat vizite de control la mai multe spitale din municipiul reşedinţă. "Astăzi am evaluat la faţa locului spitalele din Iaşi. Am fost la Spitalul de Neurochirurgie, Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie "Elena Doamna", Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă", am fost la Spitalul de Pneumoftiziologie şi sunt la Spitalul de Boli Infecţioase ca şi etapă de final. Ce am vrut să văd? În primul rând starea personalului medical, echipamentele, evaluarea pacientului la intrarea în Primire Urgenţe, pacienţi aflaţi în Terapie Intensivă, pacienţi COVID, patologie non-COVID. Rămân în continuare la principiul că, atât timp cât avem un personal medical valid, putem da şi o activitate medicală de calitate", a declarat ministrul Sănătăţii. Nelu Tătaru a spus că va mai face astfel de evaluări în perioada următoare şi la alte unităţi medicale din ţară, "până această pandemie se va termina ca prim episod" pentru a "bloca din timp recrudescenţa unor focare". "Suntem într-un scenariu patru. Suntem la peste 12.000 de pacienţi infectaţi COVID, suntem în momentul în care avem focare în personalul medical, suntem în momentul în care avem focare la persoane instituţionalizate şi la cei care îngrijesc aceste persoane. Mă repet, suntem la momentul în care trebuie să avem precauţie, iar faptul că avem echipamente, medicamente, avem materiale sanitare nu trebuie să ducă la o relaxare în care putem greşi. Rămâne de bază un personal medical care trebuie să rămână valid, acest personal trebuie să acorde asistenţa medicală pentru pacienţii COVID, dar şi non-COVID", a declarat ministrul Sănătăţii. El a arătat că în prezent în toată ţara sunt peste 1.300 de cadre medicale infectate, cele mai multe fiind la Suceava. "Rămân căminele de bătrâni din judeţul Suceava, avem cămine de bătrâni şi în judeţul Hunedoara, dar nu doar căminele de bătrâni. Sunt şi căminele în care sunt persoane cu afecţiuni neuropsihice, care sunt de toate vârstele. Gândiţi-vă că acum două săptămâni ne bucuram că avem 120 de cazuri noi luni, marţi am avut 306 cazuri noi din care 301 erau din căminul de la Sasca. Sunt în continuare focare în desfăşurare. Sunt în continuare focare care trebuie gestionate. Nu putem să le gestionăm decât dacă avem un personal medical valid şi o Direcţie de Sănătate Publică capabilă şi aptă să facă anchete epidemiologice complete", a spus ministrul Sănătăţii. El a menţionat că au apărut focare noi, unul dintre acestea fiind la Târgu Jiu. "Avem focare noi şi la spitale, dar nu la toate le putem numi focare. Sunt unul-două cazuri pentru care ancheta epidemiologică va duce la un moment dat la acel caz zero al acelui mic focar care se constituie. Prefer să gestionăm foarte bine prin anchete epidemiologice aceste noi cazuri, identificarea, izolarea, diagnosticarea şi tratarea lor sunt esenţiale în acest moment", a mai spus ministrul Sănătăţii. AGERPRES/(A, autor: Daniela Malache, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)