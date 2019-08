Ministrul Sanatatii anunta plangeri penali dupa crimele de la Sapoca: 'Cu siguranta'

In contextul tensiunilor crescute intre India si Pakistan, ministrul indian al apararii, Rajnath Singh, a afirmat vineri, ca tara sa si-ar putea revizui doctrina de a nu recurge prima la arma nucleara.

DIICOT a publicat raportul INML, in cazul crimelor din Caracal. In raport se arata ca niciun ADN nu s-a putut evidentia, in oasele din padurea din Caracal. Acesta este si motivul pentru care parintii Luizei Melencu nu au fost anuntati cu privire la acest raport.