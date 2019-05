Ministrul Sanatatii, campanie de vaccinare impotriva rujeolei

Vaccin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In plina epidemie de rujeola, exista inca orase in Romania unde parintii nu au auzit de vaccin. In Tandarei, localitatea cu cea mai mica rata de vaccinare, doar un copil e imunizat in fiecare luna. Marti, autoritatile au luat in sfarsit masuri. In frunte cu Ministrul Sanatatii, au vaccinat 70 de copii si i-au instruit pe parinti. Masura vine la doi ani de la izbucnirea epidemiei care a ucis zeci de romani. Tandarei. Un oras cu 12 mii de oameni si 5 medici de familie. Si cu cea mai mica rata de vaccinare din Romania. La inceputul anului, doar doi din o suta de copii erau vaccinati. 2,3%, rata de vaccinare impotriva rujeolei la Tandarei Pentru ca pericolul este urias, in plina epidemie de rujeola, autoritatile ...