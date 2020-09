Ministrul Sanatatii, despre evolutia infectarilor cu COVID-19: Efectul scolii il vom vedea la sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca in prezent in in Bucuresti sunt 30 de paturi ATI pentru copii, din care patru sunt pentru nou-nascuti. La nivel national sunt in jur de 67 de paturi, alte cateva fiind "in evaluare". "Evolutia ne va arata si masurile, poate si restrictive, care vor fi impuse. Noi speram sa mentinem platoul de 1.500 - 1.600 de infectari", a afirmat Tataru.