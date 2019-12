Ministrul Sanatatii despre oile moarte in Portul Midia-Exista un pericol biologic. Ce spune biologul Razvan Popescu Mirceni

Au trecut trei săptămâni de când o navă cu 14 mii de oi la bord s-a scufundat în Portul Midia. Dar încă plutesc oi în Marea Neagră. Nici până acum autorităţile nu au reușit să îndepărteze pericolul. Autoritatea Navală colaborează cu două firme, acestea din urmă vor lua cadavrele şi le vor incinera.



Autoritățile spun că situația este sub control. Zilnic o navă controlează zona și în cazul în care cadavrele ajung în Marea Neagră, scafandrii vin și igienizează zona.



„Având în vedere că este o incită închisă și o cantitate mare de masă organică aflată în descompunere, aceasta poate să ducă, în câteva săptămâni, la un fenomen de anoxie, de dispariție a oxigenului din zona respectiva, și acest fenomen e însoțit de mortalitatea tuturor organismelor marine din corpul de apă respectiv. Dacă ar fi masă deschisă, problemele nu ar fi la fel de mari, iar peștii ar putea să consume din această materie organică. Aici nu ajung nici curenții marini, a declarat, pentru DigiTv, biologul Răzvan Popescu Mirceni.



„Felicit autoritățile care patrulează și culeg cadavrele care pot ajunge pe țărm. Pe orice cadavru se pot devolta cultuti bactriene, inclusiv și cele de tipul antraxul care ar putea reprezenta o amenințare pentru sănătatea publică.



Mă îndoiesc că pot fi scoase foarte ușor. E riscant și dificil și cu niște costuri destul de mari”, explică biologul.



„Cam două, trei săptămâni după moartea lor vor fi întregi, după aceea pot apărea procedee care pot duce la dezmembrarea acestora și implicit la o difuzie a materiei organice în apă”, a mai explicat Răzvan Popescu Mirceni.



Totodată, ministrul Sănătății, Victor Costache, a spus, sâmbătă, la Iași, că în Portul Midia, acolo unde o navă încărcată cu oi s-a răsturnat la sfârșitul lunii noiembrie, există un risc biologic mare, din cauza cadavrelor în putrefacție.



„Am avut nenumărate ședințe de guvern pe această temă, situația este complexă, critică și știu că ministrul de Interne cu toți ministrii de resort implicați lucrează pentru găsirea unei soluții. Este un risc biologic care l-am semnalat de la început, că este evident. Corpurile care sunt în putrefacție sub apă, în regim anaerob, sunt un risc biologic mare”, a spus Victor Costache.



Potrivit acestuia, la un moment dat a existat și un blocaj la nivelul armatorului.



Nava sub pavilion Palau, care avea la bord 14.600 de oi, s-a răsturnat în Portul Midia în 24 noiembrie. Autoritățile au reușit să salveze doar 254 de animale.