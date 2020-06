Ministrul Sanatatii, despre organizarea meciurilor fara spectatori: "O galerie nu poate pastra distantare sociala"

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit, miercuri seara, despre masurile care se au in vedere din 15 iunie si a explicat ca meciurile se vor juca in continuare fara spectatori pentru ca la bucuria unui gol "o galerie nu poate pastra distantare sociala". De asemenea, ministrul a explicat ca reluarea slujbelor in lacasurile de cult nu este luata in calcul deocamdata.