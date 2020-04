Ministrul Sanatatii despre sarbatorile pascale: Recomand evitarea locurilor aglomerate si distantarea sociala

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, le transmite încă o dată românilor să stea acasă în perioada sărbătorilor pascale. "Recomand izolarea la domiciliu, recomand distanţarea socială, evitarea locurilor aglomerate, recomand linişte sufletească şi recomand nişte sărbători mai altfel pentru a avea la anul nişte sărbători deosebite", a declarat ministrul Sănătăţii, marţi seara, într-o intervenţie la Digi 24. În contextul apropiatelor sărbători pascale, ministrul Sănătăţii subliniază importanţa continuării izolării la domiciliu şi a menţinerii distanţării. "Este un moment deosebit, este un moment religios - unul dintre cele mai importante momente -, dar este şi un moment al unei mari provocări de luptă cu un inamic nevăzut, necunoscut, fără un tratament, fără un vaccin. Toate aceste lucruri trebuie împăcate - atât cele sufleteşti, cât şi cele de sănătate. Eu am militat şi militez în continuare pentru o izolare voluntară, pentru distanţare socială, încă mai avem de urcat pe această pantă, încă nu am ajuns acolo unde să avem un număr constant de cazuri care să înceapă să scadă de la o zi la alta (...), suntem într-un moment în care mai avem anchete epidemiologice destul de complexe în identificarea persoanelor pozitive", a arătat Nelu Tătaru. Potrivit ministrului, dacă aceste măsuri de distanţare socială nu sunt respectate, "putem avea o transmitere locală accentuată, putem avea un număr de cazuri în săptămâna următoare care să forţeze sistemul sanitar, putem avea un număr de cazuri severe" de infectare cu COVID-19. Recomandările ministrului vin în contextul în care marţi, prin decret prezidenţial, a fost prelungită starea de urgenţă pe teritoriul României cu încă 30 de zile, dar şi având în vedere acordul încheiat de Ministerul Afacerilor Interne cu Patriarhia Română pentru stabilirea unor măsuri cu ocazia sărbătorilor pascale din acest an. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda)