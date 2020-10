Ministrul Sanatatii, despre tratarea COVID-19: "Nu avem un tratament specific. Folosim tot ce se foloseste la nivel mondial"

Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a detaliat intr-un interviu pentru Digi24 ce fel de tratamente se folosesc in cazul bolnavilor de COVID din Romania, aratand ca tot ce se foloseste pe plan mondial se foloseste si in Romania, inclusiv Remdesivirul sau hidroxiclorochina. Conform ministrului Sanatatii, de la inceputul lui iulie pana acum s-au administrat 11.829 de doze de Remdesivir, in depozite sunt inca 4.000 de doze.