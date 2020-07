Ministrul Sanatatii - la Brasov

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, se va afla joi la Braşov, unde are programate mai multe întâlniri cu reprezentanţii spitalelor şi cei ai autorităţilor locale. Potrivit MS, ministrul Sănătăţii se va întâlni cu reprezentanţii spitalelor din Braşov, la Consiliul Judeţean, şi are programată o discuţie despre Spitalul regional la Primăria municipiului Braşov. De asemenea, Nelu Tătaru va vizita şantierul spitalului modular de la Spitalul de Urgenţe Judeţean Braşov şi Unitatea de Primiri Urgenţe finanţată cu fonduri europene de către Ministerul Sănătăţii. Nelu Tătaru are programată o vizită la amplasamentul viitorului Spital Regional Braşov, precum şi discuţii cu mediul HORECA în Piaţa Enescu. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)