Ministrul Sanatatii, la SCJU Arad: Am gasit un personal cu moral relativ scazut

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a inspectat, miercuri după-amiază, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, iar la final a declarat că a găsit "un personal cu moralul scăzut". Ministrul a ajuns în judeţul Arad pentru a verifica cum sunt primiţi pacienţii la SCJU, dar a făcut o vizită şi la punctul de frontieră de la Nădlac, pentru a vedea cum au loc triajele epidemiologice. În urma vizitei de la spital, Nelu Tătaru a declarat că a vrut să vadă "traseul unui pacient care este adus la spital în Arad fără să ştie că este pozitiv". "Am găsit un personal cu un moral relativ scăzut (...) Medicii noştri ar trebui să înţeleagă că este un moment în care trebuie să fim împreună toţi, este un moment în care ar trebui efectiv să ne gândim la cei din Arad", a declarat ministrul Sănătăţii. Întrebat cum îşi explică demisia unor cadre medicale de la SCJU Arad, Nelu Tătaru a spus că ar putea avea legătură cu infectarea unor angajaţi. "La început au fost cazuri neidentificate asimptomatice, cu simptome nespecifice, care au dat o transmitere locală, urmând apoi între cadrele medicale şi am ajuns unde am ajuns astăzi", a spus Tătaru. De asemenea, el a fost întrebat despre modul în care s-ar fi putut infecta cadrele medicale. "Nu pot să spun că a fost neglijenţă, poate că la un moment dat a fost lipsa protecţiei", a răspuns ministrul Tătaru. Cu privire la vizita de la frontieră, Nelu Tătaru a declarat că se aşteaptă în perioada viitoare la o transmitere a coronavirusului de către românii care vin din afara ţării. "Am verificat la Nădlac ce înseamnă traficul în aceste zile şi cum va fi în perioada următoare, ne apropiem de sărbătorile pascale (...) Vom avea şi o transmitere adusă de cei de afară, în majoritatea lor venind din zone cu potenţial ridicat", a mai afirmat ministrul Sănătăţii.