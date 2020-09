Ministrul Sanatatii, mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice: "Donatorii inseamna viata pentru cei aflati in suferinta"

Donatorii inseamna viata pentru cei aflati in suferinta, iar fiecare dintre acestia poate salva pe cineva bolnav din Romania sau din orice alta parte a lumii, a subliniat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, in mesajul transmis cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, marcata in a treia zi de sambata a lunii septembrie.