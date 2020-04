Ministrul Sanatatii nu e de acord cu decizia colegului Vela in privinta Luminii de Inviere: 'Nu putem risca'

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a explicat joi, la Antena 3, de ce este periculos gestul de a primi lumină de Înviere în condițiile de față ale pandemiei de coronavirus.

"Cât timp suntem într-un contact direct cu o persoană infectată - suntem în scenariul 4 și oricine e suspect, mai ales dacă nu are simptomatologia. Nu putem risca. Suntem într-un moment în care am reușit oarecum să limităm focarele, am reușit să facem focare mici acasă, să se consume boala în această perioadă de izolare și atunci când vom ieși să fim ori cu imunitatea făcută ori cu din ce în ce mai puțini asimptomatici care pot transmite", a spus ministrul Nelu Tătaru, în interviul exclusiv acordat jurnalistei Antena 3 Sabrina Preda.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a mărturisit, într-un interviu exclusiv acordat Antrena 3, că de Paște speră să ajungă în sfârșit la familie, după cinci săptămâni în care a fost prins cu sarcinile de la minister.

"Eu voi încerca, dacă se poate, să ajung la familie, nu am fost de cinci săptămâni, dar drumul va fi tot pe la spitalele de pe traseu în care să pot vedea un stadiu al pandemiei la fiecare unitate, să pot vedea un stadiu al achiziției de materiare sanitare, de medicamente, să pot vedea o stare de spirit a personalului medical", a mai spus Nelu Tătaru.