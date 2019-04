Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a vizitat Spitalul municipal din Sacele. Ce a declarat dupa controlul efectuat

'Am avut o discuţie constructivă, pe care cred că managerii spitalelor din judeţ şi-au dorit-o, dar nu se aşteptau la ea. Mi-a fost greu să fiu nevoită să explic public, dar cred că au înţeles tot ceea ce Ministerul Sănătăţii doreşte să facă pentru spitalele din judeţul Braşov, şi nu numai, în următoarea perioadă. Am analizat fiecare spital în parte, am cerut suplimentarea listelor de investiţii. Am şi înţeles de ce au dorit acest lucru unii, pentru că au făcut ani de zile solicitări şi nu au primit nimic', a declarat Pintea, după întâlnirea cu directorii de spitale, care s-a desfăşurat la Prefectura Braşov.