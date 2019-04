Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea: "Daca echipa nu functioneaza corect, actul medical poate fi compromis"

Sorina Pintea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a fost invitata in platoul Antena 3 pentru a vorbi despre Sanatatea din Romania, in contextul criticilor europene din alte domenii care vizeaza Romania, spunand ca multe dintre aceste manifestari sunt unele clar electorale. ”Pe mine ma dezamagesc aceste gesturi in campania electorala. Cu o ora in urma am incheiat intalnirea informala a ministrilor Sanatatii si a fost un real succes. Tema principala pe care noi am abordat-o astazi a fost legata de terapii inovative. Drumul medicamentului de la faza de test pana la pacient. Astea cred ca sunt temele principale pe care cred ca ar trebui sa le dezbatem. Au fost subiecte curajoase, au fost nevoiti sa recunoasca toti ...