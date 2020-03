Ministrul Sanatatii: Toata populatia Capitalei va fi testata pentru coronavirus

Ministrul Sănătățiia anunțat, miercuri, că vor fi testați toți bucureștenii pentru coronavirus. Ministrul a spus că testarea va fi aplicată în curând și se va face cu echipe mobile. Totodată, a confirmat că în perioada urmatoare vor ajunge în țară 2 milioane de teste din Coreea de Sud.„Saptamana viitoare sper sa avem si foarte multe teste disponibile la nivel national. Sunt undeva in jur de 180.000, care trebuie sa ajunga pana cel tarziu, pana la sfarsitul acestei saptamani. Necesarul pe care l-am indentificat in momentul de fata este undeva pana in minimum 2 milioane, maximum 5 milioane de teste. Acesta este primul necesar la nivel național. Astazi (miercuri, 25 martie - n.red.) am pregatit un protocol cu domnul profesor Streinu-Cercel , care va fi validat si dorim sa implementam un program inovativ, de tipul celor din Coreea de Sud si sa testam toti cetatenii din Bucuresti. Cu echipe mobile de testare door to door”, a spus Costache într-un interviu acordat