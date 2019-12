Ministrul Sanatatii trimite corpul de control la Spitalul Floreasca, in cazul unei femei arse pe masa de operatie

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat, sâmbătă, că va trimite corpul de control al ministerului la Spitalul Floreasca din capitală, în legătură cu cazul unei paciente care ar fi fost arsă pe masa de operaţie, fiind acum în stare gravă cu arsuri pe 40% din suprafaţa corpului, acesta fiind prezentat public de către deputatul USR Emanuel Ungureanu. Potrivit afirmaţiilor făcute de către deputatul USR pe pagina sa de facebook, pacienta bolnavă de cancer ar fi fost incendiată de către chirurgul Mircea Beuran, care ar fi folosit "greşit substanţele de dezinfecţie a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluţii câmpul operator de sub pacientă şi la contactul cu electrocauterul pielea pacientei şi câmpurile sterile au luat foc". Ungureanu a publicat pe facebook şi declaraţiile olografe ale două asistente din cadrul unităţii medicale, din care rezultă că pacienta în flăcări a fost stinsă cu un lighean de apă. El a susţinut că, potrivit informaţiilor care i-ar fi fost furnizate de către o asistentă medicală, conducerea spitalului şi inspecţia venită de la DSP au încercat să muşamalizeze acest caz şi nu i-au luat nicio declaraţie scrisă chirurgului Mircea Beuran. "Am aflat de acest incident vineri seara, prin surse terţe. În acest spital care este în subordinea MS s-a întâmplat un incident deosebit de grav, avem o pacientă de 66 de ani în stare critică, după o manevră chirurgicală inexplicabilă (...) care nu s-a semnalat. A trebuit ca ministrul Sănătăţii să afle prin surse terţe. Nu am aflat nici de la conducerea spitalului, nici de la conducerea secţiei, nu ne-au semnalat acest incident deosebit de grav", a declarat sâmbătă, la postul Digi 24, ministrul Victor Costache, care a precizat că incidentul a avut loc duminică, 22 decembrie. El a adăugat că a trimis încă de vineri seara inspectori specializaţi de la Inspecţia Sanitară de Stat din subordinea Ministerului Sănătăţii, echipa fiind coordonată de către secretarul de stat Horaţiu Moldovan, iar luni, 30 decembrie, urmează a avea loc o întâlnire cu medicul Mircea Beuran pentru a analiza situaţia. "Fiind vorba de un posibil caz de malpraxis, nu putem releva detalii despre acest caz. Luni vor fi luate declaraţii şi domnului profesor Beuran. Este inexplicabil că nu i s-au luat imediat acest declaraţii (...) Nu vreau să arunc piatra înainte de aflarea rezultatului final al anchetei. Aspectele analizate cu atenţie şi vor fi luate toate măsurile conform legii (...) Respectând durerea familiei în faţa dramei acestui caz, vă promit că va fi o anchetă corectă şi fără nicio milă, dar nu putem releva public deocamdată elemente din acest control (...) Din câte am înţeles, familia se va adresa Colegiului Medicilor şi organelor de anchetă aşa că m-aş mira ca acest caz să fie muşamalizat, aşa cum probabil că s-a dorit iniţial", a declarat ministrul Sănătăţii, în intervenţia telefonică la postul Digi 24. El a subliniat că vor fi sancţionaţi responsabilii de la nivelul DSP Bucureşti şi conducerii spitalului care nu au informat Ministerul Sănătăţii despre acest caz. Totodată, Victor Costache a mai menţionat că este "şocant" că pacienta respectivă a fost stinsă cu apă din lighean, deşi ar trebui să existe în unitatea medicală proceduri pentru intervenţia în astfel de cazuri de urgenţă în sala de operaţii. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)