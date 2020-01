Ministrul Sportului, Ionut Stroe: 'Dopajul devine un fenomen in sportul romanesc'

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a catalogat drept fenomen dopajul înregistrat în halterele româneşti, după ce sportivii Roxana Cocoş şi Răzvan Martin au fost depistaţi pozitiv la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, în urma reanalizării eşantioanelor potrivit news.ro

"Până în momentul de faţă, nu am primit nicio înştiinţare, dar este alarmant să ai atâţia sportivi în această disciplină în decursul ultimilor 10-12 ani... Ce puţin la nivel declarativ, nu este institutţie care să nu susţină că luptă împotriva acestei probleme, acestui flagel. Să aşteptăm ancheta finală, pentru că din păcate ameninţările sunt majore. Rău mi-ar părea să ni se diminueze numărul de sportivi participanţi la JO, dar aceasta este o consecinţă a problemelor existente la nivelul acestor sportivi. Este un fenomen din punctul meu de vedere, să ai 20 de sportivi în decurs de 12 ani, deja nu mai vorbim de chestiuni punctuale, este un fenomen. Am solicitat premeirului, în momentul în care am avut o problemă legată de dopaj, constituirea unui comitet interministerial din care alături de noi fac parte cei de la Ministerul Sănătăţii, cei de la Agenţia Naţională Antidoping, cei de la Ministerul de Interne pentru a preîntâmpina sau pentru a căuta vulnerabilităţi în sistem pentru viitor. Fiecare ne-am definit foarte clar zona noastră de competenţă şi repsonsabilitate şi cred că la nivel guvernamental, cu acest comitet interministerial, putem preîntâmpina situaţii dificile în viitor. Deja am purtat o discuţie telefonică cu preşedintele federaţiei de haltere (n.r. - Nicu Vlad) cu privitre la acest subiect, astăzi l-am invitat şi voi avea o discuţie tete-a-tete cu dânsul, în care voi solicita urgent să...", a declarat Stroe, într-o conferinţă de presă, întrerupt fiind de o altă întrebare, pe o temă diferită.

"Suntem îngrijoraţi, poate nu punctual de retragerea medaliilor acestor sportivi sau de titlurile pe care le pierdem, ci de amploarea fenomenului în sine. Pentru o federaţie sau pentru o disciplină sportivă să ai atât de mulţi sportivi dopaţi, din punctul meu de vedere este alarmant. Vom purta discuţii. Îngrijorările mele sunt mai mult legate de perspectivă, de viitor şi cred că suntem în situaţia în care să dispunem măsuri urgente sau cel puţin din partea conducerii acestei federaţii trebuie neapărat o analiză la sânge a activităţii tuturor sportivilor pe care îi conduc, pentru că din păcate 20 de sportivi în zece ani este mult prea mult şi ne aşteaptă Jocurile Olimpice şi dacă Federaţia Internaţională de Haltere va dispune acea măsură, practic vom participa la Tokyo cu un sportiv şi o sportivă sau, Doamne fereşte, există şi pericolul suspendării pe un an. Acestea sunt chestiuni şi măsuri bine statuate în documentele internaţionale ale fiecărei federaţii în parte", a afirmat el, revenind pe acest subiect.

Halterofilii Roxana Cocoş şi Răzvan Martin au fost depistaţi pozitiv la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, după reanalizarea eşantioanelor şi astfel riscă să piardă medaliile câştigate, potrivit site-ului Federaţiei Internaţionale de Haltere.

Cei doi au fost depistaţi pozitivi cu stanozolol.

La JO-2012, Roxana Cocoş a cucerit argintul la categoria 69 de kilograme, iar Răzvan Martin, bronzul la 69 de kilograme.

Conform site-ului insidethegames.biz, toate naţiunile cu trei sau mai mult cazuri pozitive la retestarea probelor de la JO 2008 sau JO 2012 sunt pasibile de o suspendare pe un an, sancţiune primită deja de China, Turcia, Ucraina, Armenia, Belarus, Moldova, Azerbaidjan, Rusia şi Kazahstan. România a mai avut un caz descoperit pozitiv după reanalizarea eşantioanelor de la Londra, Florin Croitoru.