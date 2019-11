Ministrul Stroe: Sute de sportivi cu perfomante nu si-au primit premiile castigate la competitii; vom gasi solutii

Ministrul Sportului şi Tineretului, Ionuţ Stroe, a declarat vineri, la Craiova, că sute de sportivi cu performanţe extraordinare nu şi-au primit sumele de bani corespunzătoare premiilor câştigate la competiţii, iar în momentul de faţă bugetul alocat acestor premieri este unul incomparabil mai mic decât necesarul evaluat la începutul anului, însă se vor găsi soluţii.

"Mi-au fost sesizate aspecte care ţin de întârzieri în ceea ce priveşte plata premierii. Am aflat despre acest subiect din prima zi în care am ajuns la Ministerul Sportului. Pot să vă spun că sunt sute de sportivi cu performanţe extraordinare care nu au primit banii, care aşteaptă premiile, iar în momentul de faţă bugetul alocat acestor premieri este unul incomparabil mai mic decât necesarul evaluat la începutul anului. Vom găsi soluţii, bineînţeles, iar în scurt timp veţi vedea modul în care s-a construit acest sistem de premiere. Fac referire la sume, la prioritizări, pentru că nu toate sporturile au relevanţă şi la restanţele existente. Am premiat, în prima zi la minister, sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo care aşteptau banii de luni de zile. Problema are un caracter amplu şi mi-aş dori să modificăm hotărârea de Guvern care din punctul meu de vedere este uşor nedreaptă, iar când spun nedreaptă mă gândesc la a stabili anumite priorităţi, a stabili şi a clasifica tipurile de competiţii", a spus Stroe, într-o conferinţă de presă.Acesta a mai spus că sportul de masă, care înseamnă educaţie, formare, rigurozitate şi sănătate, din păcate, în România nu există şi nu se poate dezvolta fără un parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi fără baze sportive. "Nu există pentru că dacă vă uitaţi, pornind de la cele mai fragede vârste până la cei care încă pot să facă mişcare fizică, nu o fac. Să spunem că în şcoli există jumate de clasă scutită la sport, iar cealaltă jumătate preferă să facă ore suplimentare la matematică?! Să spunem că nu avem competiţii şcolare?! Că avem cluburi sportive care plătesc cinci antrenori la tenis sportiv?! Aceasta este realitatea în România. Şi sportul de masă ar trebui să devină o prioritate pentru oricine, ţine de sănătatea oricărui popor. Nu pot să dezvolt sportul de masă dacă nu am un partener în Ministerul Educaţiei, dacă nu am baze sportive pe care să le pun la dispoziţia celor care vor să practice sport. Aceste lucruri trebuie rezolvate. Nu sunt foarte complicate lucrurile, însă trebuie să schimbăm educând", a mai afirmat Ionuţ Stroe.Ministrul Tineretului s-a oferit să fie al doilea consilier pe sport al ministrului Educaţei. "Mă bucur că ministrul Educaţiei deja şi-a luat un consilier pe sport. Mă ofer să fiu al doilea. Vă asigur că veţi vedea paşi concreţi în viitor. Nu este o poezie. Am vorbit şi în vederea accesării fondurilor europene pentru strategia politicilor publice destinate sportului şi tineretului", a declarat Stroe.Ministrul Tineretului a mai spus că şi-a propus să aducă la zi acest catalog ocupaţional cu meseriile din domeniul sportului, unde se vor regăsi nu doar meseria de sportivi profesionişti, ci şi altele care acum nu există. "Nu este un lucru foarte greu. Cel mai important lucru este însă ce se va întâmpla ulterior introducerii acestor meserii în acest catalog şi mă refer la procesul de pregătire a viitorilor experţi şi oameni cu expertiză în sport. Acolo avem nevoie de împrumuturi din afară. Deja sunt în discuţii cu câteva instituţii", a mai explicat ministrul Ionuţ Stroe.