Ministrul Teodor Melescanu a declarat ca autoritatile din Madagascar au fost informate de anul trecut despre situatia lui Radu Mazare

„Am văzut declarația consulului onorific al Madagascar. Consulul nu are competențe pentru a menține relații cu țara respectivă. Într-adevăr, a exprimat o idee că ar fi interesat să coopereze pe această temă în februarie 2018. La momentul respectiv am făcut o adresă către Inspectoratul General al poliției în care am rugat să ne dea o copie a mandatului respectiv. A fost transmisă foarte rapid copia, am dat instrucțiuni pe data de 27 februarie 2018. Am informat ambasadorii că trimitem în anexă documentul primit de la Biroul Național Interpol cu privire la cetățeanul român Radu Mazăre care fusese dat în urmărire internațională și în legătură cu care se considera că existau informații că ar dori să obțină un permis de ședere pe teritoriul Madagascar. Documentul respectiv a fost înaintat ambasadei noastre de la Roma și transmis apoi către partea malgașă potrivit procedurilor Biroului Național Interpol”, a precizat Meleșcanu, vineri seară, la Antena 3