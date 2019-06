Ministrul Teodor Melescanu, la cea de-a treia editie a "Black Sea and Balkans Security Forum"

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a participat astăzi, 13 iunie 2019, la lucrările celei de-a treia ediţii a "Black Sea and Balkans Security Forum", care se desfăşoară în perioada 12-14 iunie 2019, la Constanţa.Potrivit unui comunicat transmis de MAE, ediţia din acest an a forumului este organizată de către New Strategy Center, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Universitatea Ovidius din Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa, aflându-se sub patronajul Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene.Forumul s-a impus în ultimii doi ani ca un reper în categoria evenimentelor care abordează teme legate de regiunile Mării Negre şi Balcanilor de Vest, prin dialogul între mediile guvernamentale şi mediile academice.Reuniunea din acest an a strâns peste 600 de oficiali, participanţi de nivel înalt şi experţi din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul politicii externe şi de securitate, reprezentanţi ai mediului academic, ai sectorului privat, ai societăţii civile, din România, din comunitatea euro-atlantică şi din vecinătatea UE şi NATO. Dezbaterile se concentrează pe analizarea evoluţiilor în domeniul securităţii, în sens clasic, dar şi dintr-o perspectivă mai extinsă, incluzând securitatea energetică, securitatea cibernetică, gestionarea ameninţărilor hibride, dezvoltarea economică şi a infrastructurii, interconectivitatea.În intervenţia susţinută în cadrul sesiunii dedicate întăririi rezilienţei şi cooperării în regiunea Mării Negre şi în Balcani, ministrul Teodor Meleşcanu a abordat evoluţiile recente în plan regional, cu accent pe răspunsurile posibile la problemele de securitate şi de dezvoltare economică ale celor două regiuni. Între acestea, a evidenţiat rolurile NATO şi UE. Ministrul Teodor Meleşcanu a reliefat, de asemenea, rolul important pe care urmărirea obiectivelor României în calitate de Preşedinţie a Consiliului UE l-a avut pentru avansarea perspectivelor de stabilitate, prosperitate şi conectare europeană şi euro-atlantică ale celor două regiuni.Ministrul Teodor Meleşcanu a afirmat că ambele regiuni sunt esenţiale pentru stabilitatea, securitatea şi economia Europei, fiind astfel firesc ca abordarea României faţă de vecinătatea sa să fie una cuprinzătoare faţă de toţi vecinii, holistică şi perfect conştientă de interconexiunile existente între aceste regiuni.De asemenea, a subliniat la importanţa menţinerii unităţii Alianţei şi a solidităţii relaţiei transatlantice, reamintind, în acest context, semnificaţia deosebită a cooperării şi coordonării UE-NATO.Şeful diplomaţiei române a subliniat rolul Uniunii Europene în Balcani, prin prisma proceselor de integrare europeană, şi în regiunea Mării Negre şi Vecinătatea Estică, prin angajamentul sporit pentru Parteneriatul Estic şi prin obţinerea de rezultate notabile în sensul revitalizării interesului UE pentru regiunea Mării Negre.