Ministrul Teodorovici, mesaj cu talc: Consecintele anuntului referitor la demisie

Ministrul Fianțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marți, la Craiova, că dacă anul viitor nu vor începe lucrările la Spitalul Regional din Craiova şi la cel din Constanţa își va pune demisia pe masă.

„Ca să fie foarte clar, ca un motiv de încredere pentru oamenii din Dolj, și din întreaga regiune, un lucru pe care mi-aș dori să-l aud din partea mai multor politicieni: dacă anul viitor nu începe construcția spitalului regional de la Craiova îmi pun pe masă demisia, cu toate că nu este treaba mea ca ministru de Finanțe, dar am s-o fac din mai multe motive. Primul: oamenii ăștia mrită acest lucru în regiune și dincolo de asta fiind președinte executiv am o răspundere în plus, să mă preocupe modul în care alți colegi care răspund de sarcini să le și realizeze”, a spus Eugen Teodorovici.

Anunţul ministrului Teodorovici este făcut şi din calitatea sa de preşedinte executiv al PSD. Astfel, anunţul nu este doar despre persoana sa, ci poate fi interpretat ca un mesaj tranşant pentru alţi responsabili din PSD, aflaţi în poziţii de decizie în ceea ce priveşte spitalele regionale. O demisie a ministrului de Finanţe, care nu are legătură directă cu domeniul sănătăţii, ar putea fi precedată de demiteri importante.

Potrivit Ministerului Sănătății, pentru proiectarea, supravegherea şi construcţia spitalelor regionale din Iaşi, Cluj și Craiova, România va beneficia de sfaturile experţilor BEI, în urma unui acord semnat cu reprezentanţii BEI la începutul lunii iulie 2019.

Cel mai avansat proiect este SRU Iaşi, pentru care a fost realizat studiul de fezabilitate, iar prin HG nr.290/ mai 2019 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici. Cererea de finanţare a realizarii SRU Iaşi este în curs de pregătire, astfel încât în luna septembrie urmează să fie depusă la Comisa Europeană.

Pentru Spitalul Regional Cluj Napoca a fost realizat studiul de fezabilitate, a fost obţinut Acordul de Mediu şi sunt finalizați indicatorii tehnico-economici care vor fi aprobați la sfârșitul lunii august în Guvern, urmând ca în luna octombrie să fie depusă cererea de finanțare şi pentru acest spital la Comisia Europeană.

De asemenea, se estimează că pentru SRU Craiova, cererea de finanțare va fi depusă la Comisia Europeană în luna decembrie.