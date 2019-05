Ministrul Tineretului: PSD nu e un partid scindat. Vom fi pregatiti pentru prezidentiale si pentru alegerile din 2020

Bogdan Matei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a declarat astazi ca PSD nu este un partid scindat si va fi pregatit atat pentru alegerile prezidentiale, cat si pentru cele locale si legislative. "Sub nici o forma PSD-ul nu este un partid scindat, suntem un partidul unit si sunt convins ca tot ceea ce vom face in continuare, pentru ca ne vom duce la indeplinire planul de guvernare, va demonstra acest lucru si la alegerile prezidentiale si la alegerile locale si parlamentare", a afirmat Matei. Anunt BOMBA facut de Gica Popescu referitor la Euro-2028 Intrebat daca PSD are puterea sa atraga din nou electoratul de partea sa, dupa rezultatele inregistrate la alegerile europarlamentare ...