Ministrul Transporturilor, afirmatii SOC: De ce i-a cerut sefei TAROM sa identifice parlamentarii de la bordul unor avioane

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că fostul director general al Tarom Mădălina Mezei, i-a spus că a fost contactată de o persoană de la Serviciul Român de Informaţii (SRI), care i-a vorbit despre posibilitatea ca unele avioane, care transportă parlamentari, să fie reţinute la sol înainte de moţiunea de cenzură. Cuc a mai spus că a întrebat-o pe Mezei câţi parlamentari vin, pentru a se asigura că ”totul este în regulă”.

Fostul director general al Tarom a declarat, vineri, că ministrul Transporturilor i-a cerut nu doar să anuleze curse interne, ci şi să-i identifice parlamentarii aflaţi la bordul acestora, pentru a-i împiedica să voteze moţiunea de cenzură.

Ulterior, Cuc a organizat conferinţa de presă, în care a spus că a recunoscut că s-a întâlnit cu Mezei înainte de moţiune şi a întrebat-o câţi parlamentari vin, pentru a se asigura că ”totul este în regulă”.

”Nu i-am cerut să ţină niciun avion la sol. (...) Nu am contactat pe nimeni de la SRI. Doamna Mezei a venit cu tot felul de poveşti, mi-a spus că a fost contactată de cineva de la SRI, care i-a spus de nişte aeronave ţinute la sol. I-am spus că nu ştiu şi nu mă interesează. Eu, la rândul meu, am un contact instituţional cu SRI. Dacă există o asemenea informaţie, sunt convins că, în primul rînd, m-ar fi înştiinţat pe mine. I-am cerut doamnei Mezei să-mi prezinte numele persoanei de la SRI care a sunat-o să-i spună de aceste curse. Dânsa nu mi-a mai răspuns la niciun mesaj. Era foarte important să vedem dacă cineva încerca să se petreacă asta înaintea moţiunii. O să cer şi eu o situaţie de la Tarom, să văd câţi parlamentari au zburat în acea dimineaţă. (...) Eu am văzut că toate cursele au venit la timp. (...) Am întrebat-o, într-adevăr, pe doamna Mezei (...) câţi parlamentari zboară, dacă totul este în regulă”, a spus ministrul.

Cuc a mai declarat că Mezei dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită unor grupuri de interese. El a susţinut că aceasta ”se încurcă în minciuni”, concluzia sa fiind că decizia CA al Tarom de a o revoca este cea mai bună, astfel fiind scoasă compania ”din ghearele influenţei PNL”.