Ministrul Transporturilor, ajutor de stat catre CFR Marfa, in conditiile in care compania este debitoare

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a declarat marţi, că a discutat cu reprezentantul Comisiei Europene despre scenariile privind ajutorul de stat de 363 demilioane de euro acordat CFR Marfă care v-a trebui returnat. Acesta a asigurat că nu se pune problema lichidării, relatează digi24.ro."Am avut ieri o discuţie foarte bună cu domnul preşedinte Chiriţoiu, cu reprezentantul Comisiei Europene de la DG Competition. Am discutat scenarii cu privire la emiterea acelei decizii prin care ajutorul de stat, are majorarea capitalului social cu datoriile din 2013, este considerat de către Comisie, ajutor de stat şi trebuie returnat. Vorbim de 363 de milioane de euro. Am convenit să discut doamna comisar, paşii pe care România se angajează să îi urmeze în aceasta cauza", a declarat ministrul la conferinţa de presă susţinut cu ocazia Aniversării a 40 de ani a Metrorex.Bode a asigurat că nu se pune problema ca firma cu 6000 de angajaţi să fie lichidată, întrucât are importanţă strategică pentru economia României."Să nu mă întrebaţi de ce am ajuns aici, pentru că este inadmisibil după ce ai o astfel de decizie a Comisiei, să tergiversezi ani de zile, când vorbim de o companie strategică în mecanismul economic al României. Când vorbim 900 de locomotive, când vorbim de 30.000 de vagoane, de 6000 de salariaţi, nu vorbim de o gogoşerie, vorbim de o companie importantă. Niciodată nu s-a pus şi nu se va pune problema ca această companie să fie lichidată, ca această companie să-şi închidă porţile", a spus ministrul.Sursă foto (cu rol ilustativ): Arhivă ZIUA de Constanța