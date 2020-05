Ministrul Transporturilor anunța 80 de km noi de autostrada, anul acesta

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, în direct la Digi24, că în acest an aproximativ 80 de kilometri de autostradă vor fi dați în folosință. Oficialul a enumerat șantierele unde lucrările sunt aproape de finalizare și a vorbit despre proiectele de infrastructură care vor fi începute în acest an, printre care și austostrada Sibiu-Pitești. „Avem […] The post Ministrul Transporturilor anunță 80 de km noi de autostradă, anul acesta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.