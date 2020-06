Ministrul Transporturilor anunța ca vor incepe mari lucrari de infrastructura in Romania

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, sâmbătă, la Suceava, că în acest an vor fi demarate lucrări de infrastructură la peste 150 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres, în toată ţara.

''În primul rând, ne-am propus să nu închidem niciun şantier şi acest lucru l-am reuşit. Contractele sunt toate în derulare, iar plăţile sunt făcute la zi. În al doilea rând, ne-am propus să deschidem noi şantiere. Am dat ordinul de începere pentru noi lucrări, 70 de kilometri, până la sfârşitul anului la peste 150 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres vor începe lucrările efectiv în România. Când spun demarăm lucrări noi spun semnăm contracte pentru proiectare şi execuţie sau realizare studiu de fezabilitate sau proiect tehnic, după caz, pentru proiecte noi. A treia direcţie de acţiune a Guvernului este legată de viziunea în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de transport pentru următorii zece ani'', a spus Bode, conform agerpres.ro Referindu-se la tronsoanele de drum expres Suceava - Siret şi Suceava - Paşcani, ministrul Transporturilor a spus că ar putea fi semnate contracte pentru studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice pe 20 iulie, pentru ca în 2022 să fie scoase la licitaţie aceste două loturi.''Cele două tronsoane - pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi întocmirea proiectului tehnic de execuţie avem depuse patru oferte, pentru fiecare tronson. Estimăm că, fără contestaţie, pe data de 20 iulie 2020 vom semna contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi întocmire proiect tehnic. Aşadar, în 2022 scoatem la licitaţie execuţia acestor tronsoane'', a spus ministrul.

În ceea ce priveşte drumul de mare viteză Baia Mare - Bistriţa - Vatra Dornei - Suceava, se estimează că, la sfârşitul lunii august, ar putea fi semnat contractul privind execuţia studiului de fezabilitate.



''În decembrie am reuşit să depunem cererea de finanţare pentru elaborarea studiului de fezabilitate la drumul de mare viteză Baia Mare - Bistriţa - Vatra Dornei - Suceava. Avem trei loturi. În prezent, ofertele depuse sunt analizate în cadrul Comisiei de evaluare şi estimăm ca la sfârşitul lunii august să semnăm contractul pentru execuţia studiului de fezabilitate pentru cele trei tronsoane. În prima etapă vom identifica tronsoanele de autostradă care pot funcţiona în regim de variantă ocolitoare. Mă refer la Gura Humorului, Câmpulung şi Vatra Dornei'', a arătat Bode.



Cât priveşte ruta ocolitoare a municipiului Rădăuţi, Bode a spus că, ''printr-o mobilizare bună a antreprenorului'', lucrările s-ar putea finaliza în acest an, înainte de termenul contractual, aprilie 2021.



Totodată, el a afirmat că, în acest an, la capitolul întreţineri s-au alocat pentru judeţul Suceava bani ce reprezintă echivalentul ultimilor trei ani la un loc, reuşindu-se modernizarea a aproximativ 90 de kilometri de drum naţional.