Ministrul transporturilor anunța contracte noi pentru alti 420 km de drumuri

Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni, la Focşani, că niciun şantier pe infrastructura de transport nu a fost închis în perioada pandemiei. Astfel, până la sfârșitul anului, se vor semna contracte noi pentru alţi 420 km de de autostrăzi, drum expres sau variante ocolitoare. "În primul rând ne-am propus să menţinem toate şantierele deschise. […]