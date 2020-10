Ministrul Transporturilor anunța rezultate remarcabile: 'Anul 2020 va fi cel in care vom spune ca s-au facut autostrazi in Romania'

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, susține că anul 2020 va fi cel în care putem spune că se construiesc autostrăzi în România. El speră ca tronsonul 1 al autostrăzii Sebeș - Turda să fie gata în acest an.

Citește și: STUDIU Pacienții cu ficat gras sunt mult mai puternic expuși la virusul Sars-Cov-2

"În legătură cu Sebeş - Turda, lotul I, cei 17 km, conform contractului, trebuia să fie finalizaţi în 2018. În acest moment, progresul fizic este de peste 95%, iar în condiţiile în care vom avea cel puţin 25 de zile fără intemperii, condiţii meteo favorabile, cei 17 km de autostradă din Sebeş - Turda, lotul I, vor fi date în trafic. De asemenea, pentru Râşnov - Cristian, unde sunt 10 km din Comarnic - Braşov, termenul de finalizare este acest an şi se vor finaliza în acest an. Nu este un miracol să terminăm înainte de termen, ci este normalitatea la care tindem de foarte mult timp. Vreau să dau exemplu Variantei Ocolitoare Bacău. Aici avem 31 de km, din care 17 km în regim de autostradă. Termenul de finalizare este ianuarie 2022. Am dat în trafic la începutul lunii septembrie 7,8 km din drumul naţional, legătura spre Oneşti, iar cei 17 km de autostradă au, în acest moment, un progres fizic de peste 95%, iar asta îmi dă speranţă că, până la sfârşitul anului, putem inaugura primul tronson de autostradă din Moldova", a afirmat Bode, la Digi 24.

Oficialul a menţionat, totodată, că, în cazul drumului expres Craiova - Piteşti, cu cele două variante ocolitoare în lungime de 41 km, au un progres fizic de realizare de peste 55%, iar termenul de finalizare este înainte de luna decembrie a anului viitor.

"Drumul expres Craiova - Piteşti, cu tronsonul II, cu cele două variante ocolitoare, de la Balş şi de la Slatina, 41 km, în acest moment au un progres fizic de peste 55%. Constructorul român a reuşit să depăşească progresul fizic din contract şi va termina această lucrare înainte de termenul stabilit în contract, şi anume decembrie 2021. Perioada 2021 - 2024 va fi perioada în care infrastructura de transport se va dezvolta şi va fi coloana vertebrală pe care se va ridica economia acestei ţări", a spus ministrul.

Acesta a subliniat faptul că investiţiile publice, în cuantum de 30 de miliarde de lei, înregistrate în primele nouă luni din 2020, precum şi creşterea de 12,4% consemnată în sectorul construcţiilor va face ca acest an să poată fi considerat "anul construcţiei de autostrăzi în România".

"Am afirmat în primăvara acestui an faptul că anul 2020 va fi anul construcţiei de autostrăzi în România. Mi-am bazat atunci această afirmaţie pe câteva argumente. Ieşisem din starea de urgenţă în 15 mai, cu toate marile şantiere menţinute deschise în pandemie. Tot în această perioadă dificilă de pandemie am reuşit să dăm noi ordine de începere pentru noi şantiere, începând astfel lucrările pe autostrada Sibiu - Piteşti sau pe autostrada Transilvania. De asemenea, am semnat noi contracte de proiectare şi execuţie pentru aproximativ 450 de km de autostrăzi, drum expres şi variante ocolitoare. România a atins un maxim istoric, la nouă luni, în ceea ce priveşte investiţiile publice, vorbim de 30 de miliarde de lei. Eurostat ne-a arătat că avem o creştere de 12,4% a lucrărilor în construcţii, 50% din această creştere o datorăm construcţiilor inginereşti", a susţinut Lucian Bode.

"Inelul de Centură al Capitalei are 102 km, cu cele două sectoare. Sectorul de sud, cu trei tronsoane, are 52 km. În această perioadă, tronsonul I are termen de predare a proiectului tehnic şi vom emite termenul de începere a lucrărilor până la sfârşitul anului. La tronsonul II am început lucrările pe o secţiune şi vom da ordine de începere şi pe diferenţa de 14 km. Din păcate, pe tronsonul III antreprenorul nu a predat proiectul la timp, i-am aplicat o penalitate şi sperăm să se trezească. Sper să avem toate cele trei tronsoane în lucru până la sfârşitul acestui an", a explicat demnitarul.

Ministrul de resort a adăugat că, pentru cei 50 km din Sectorul de nord al Autostrăzii de Centură a Capitalei, toate cele trei tronsoane se află în faza de contestaţii.

"În ceea ce priveşte Sectorul de nord, cu cei 50 de km, avem un tronson pentru care am semnat contractul de proiectare şi execuţie şi trei tronsoane licitate, dar care se află în perioada de contestaţii, din păcate. Noi ne-am propus ca, până în 2023, Inelul de Centură al Bucureştiului să fie finalizat ca parte componentă a Coridorului principal pan-european Constanţa - Bucureşti - Piteşti - Sibiu - Nădlac", a apreciat Lucian Bode, relatează Agerpres.

La începutul lunii octombrie, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţa, într-un comunicat de presă, că Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnotrade a câştigat licitaţia pentru proiectarea şi execuţia Autostrăzii de Centură Bucureşti, în lungime de 19 km.

Contractul "Proiectare şi Execuţie Autostrada de Centura Bucureşti km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 2: km 20+000-km 39+000", în valoare de 831.920.653,34 lei (fără TVA), va avea o durată de 12 luni pentru proiectare, respectiv de 22 de luni pentru execuţia lucrărilor.

Ofertantul câştigător oferă o perioadă de garanţie a lucrărilor de zece ani.

Valoarea contractului pentru proiectarea şi execuţia Lotului 4 al Centurii de Nord a Municipiului Bucureşti este de 312,633 milioane de lei, fără TVA, iar sursa finanţării o reprezintă fondurile europene nerambursabile.

În data de 18 august 2020 au demarat lucrările la primul tronson din lotul Vidra - Bragadiru din Centura de Sud a Bucureştiului, tronsonul 1. Valoarea lucrărilor autorizate este de 59,95 milioane lei (fără TVA) iar data de execuţie a lucrărilor este de 30 de luni calculate de la data începerii efective a lucrărilor, anunţată în prealabil.

Autostrada Centura Bucureşti face parte integrantă din Coridorul Pan-European numărul IV, care traversează România de la Vest la Est, pe direcţia Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - Constanţa