Ministrul Transporturilor, audiat la DNA /SURSE

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, va fi audiat la finele săptămânii la sediul DNA în legătură cu scandalul de la TAROM și CFR S.A., au declarat surse judiciare.

Surse judiciare au declarat că procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au citat pe ministrul Transporturilor să se prezinte pentru audieri la finele săptămânii, Răzvan Cuc urmând să dea explicații cu referire la scandalul de la TAROM și CFR.

Luni, la sediul DNA a fost audiată Mădălina Mezei, fost director TAROM, iar marți a fost chemat pentru explicații fostul director general al CFR, Constantin Axinia.

Ambii l-au acuzat pe ministrul Transporturilor că i-a demis din funcții nejustificat, respectiv Mezei că a fost dată afară de la conducerea TAROM după ce Răzvan Cuc i-ar fi cerut să țină avioanele la sol în ziua moțiunii, iar Axinia a acuzat că a fost concediat după ce a refuzat să semneze un contract indicat de ministru.

De altfel, pe 1 aprilie 2019, ministrul Transporturilor a fost audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție în calitate de martor. Atunci, Răzvan Cuc a declarat că este vorba de un dosar deschis anul acesta pentru perioada în care a fost secretar de stat la Transporturi, dar a refuzat să dea mai multe detalii. "E vorba de un dosar deschis în cursul acestui an pentru perioada în care eram secretar de stat la Transporturi. Mai multe detalii nu vă pot oferi fiindcă este o anchetă în curs. Nu e vorba de niciun dosar de corupție, e vorba de niște denunțuri care au fost făcute de anumite persoane, am intrat în calitate de martor, am ieșit în calitate de martor", a declarat la vremea respectivă Răzvan Cuc.

Răzvan Cuc a fost secretar de stat la Transporturi, numit în octombrie 2015, până în luna mai 2016.