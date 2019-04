Ministrul Transporturilor, declaratie halucinanta despre Autostrada Ploiesti-Brasov: 'Nu stiu, asa am auzit si eu'

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, spune că proiectul autostrăzii Ploieşti-Braşov urmează să fie făcut în parteneriat public-privat, însă, întrebat fiind dacă va fi realizat de o companie din China, afirmă: "Nu ştiu, aşa am auzit şi eu...".

Răzvan Cuc a fost întrebat, miercuri seara, la Digi 24, despre autostrada Ploieşti-Braşov, dacă se va face în parteneriat public-privat şi cât va fi taxa.

"Asta am spus. Nu pot să vă spun detalii, asta vă poate spune domnul Ghizdeanu, de la prognoză, că dânsul a lucrat la acest proiect, n-am lucrat noi. Noi, de la Ministerul Transporturilor, i-am asigurat suportul din punct de vedere tehnic, adică i-am pus toată documentaţia tehnică la dispoziţie", a spus el.

Întrebat dacă proiectul se va face cu o companie din China, Cuc a răspuns: "Nu ştiu, aşa am auzit şi eu, n-am discutat cu dânsul".

Ulterior, el a menţionat că "este un consorţiu, o companie din China în asociere cu o altă companie, dar încă o dată nu gestionez eu".

Referitor la faptul că acea companie din China vrea să vină cu muncitorii săi, Cuc a afirmat: "Da, foarte bine. Păi staţi două secunde, noi nu cred că suntem foarte atenţi la un aspect, noi avem o problemă pe piaţa forţei de muncă foarte mare, la constructori. Dacă în trecut constructorii români au fost scoşi, ca să spun aşa, din joc, pe anumite considerente şi au fost scoşi din joc de către justiţie, iată că ne-am trezit să mai avem un singur constructor. Şi ce vedem? Iată că vin nişte constructori şmecheri care vin cu un laptop şi două mape la subraţ şi au subcontractat lucrările la antreprenorii români".

Cuc a spus că afirmaţiile referitoare la faptul că firma din China ar lucra şi cu materiale din China sunt "discuţii avansate", iar el nu ştie ce s-a discutat.

"Nu eu am discutat cu firma din China. (...) Încă o dată, haideţi să nu ne pripim să tragem concluzii, să aşteptăm să vedem ce se întâmplă, eu zic că este normal să vedem ce se întâmplă. Eu am răbdare şi aştept. Am răbdare să văd ce se va întâmpla, să vorbesc cu domnul Ghizdeanu, să îmi spună şi mie exact care este negocierea care va avea loc între semnatarul contractului şi firma care va executa lucrarea", a declarat Cuc.