Ministrul Transporturilor ia in calcul interzicerea transportului interjudetean, intrajudetean si transportul in regim de taxi

"Pe transportul rutier, foarte mulţi ne-au întrebat de ce nu oprim transportul interjudeţean, de ce nu suspendăm transportul intrajudeţean, transportul în regim de taxi sau transportul de închiriere. Noi am spus foarte clar: restricţiile date prin Ordonanţă Militară se referă clar la modul în care se deplasează cetăţenii în exterior, nu este interzis a se deplasa cetăţenii de la domiciliu la locul de muncă, de la domiciliu în şantierele unde îşi desfăşoară activitatea. Mai mult, noi ne-am propus să menţinem aceste şantiere deschise, pentru că numai aşa putem să ţinem economia în viaţă în această perioadă destul de dificilă pentru România. Când se va lua decizia la nivel european să interzicem şi transportul interjudeţean, şi transportul intrajudeţean, şi transportul în regim de taxi, sigur în urma unor consultări cu toate autorităţile statului român şi la solicitarea industriei de transport, este posibil să luăm şi o astfel de decizie. În acest moment, pe teritoriul României transportul de marfă şi transportul de persoane se desfăşoară fără restricţii, respectând toate regulile impuse de Ministerul Sănătăţii, prin ordonanţele militare date până acum", a spus Bode.Acesta a precizat că, în prezent, în România, pe transportul feroviar de persoane sunt suspendate în jur de 300 de trenuri, în timp ce pe zona transportului de marfă există 700 de trenuri care circulă fără nicio restricţie."Astăzi, în jur de 300 de trenuri pe transportul de persoane sunt suspendate, din cele 1.800 câte circulă în condiţii normale. Trenurile de marfă, însă, circulă fără nicio restricţie şi reducerea s-a făcut doar în ceea ce priveşte volumul de marfă, nu ca număr de trenuri. În continuare, avem în jur de 700 de trenuri de marfă care circulă în România. Ce este foarte important este că nu avem, în acest moment, nicio navă în carantină. Transportul fluvial şi transportul maritim se desfăşoară fără probleme. Am introdus acea obligaţie a companiilor de a echipa piloţi care iau nava din rada portului şi o duc pentru descărcare la dană, să fie echipaţi corespunzător şi să respecte toate regulile impuse de Direcţiile de Sănătate Publică. Acest lucru se întâmplă astăzi şi putem spune că traficul de marfă atât pe fluvial, cât şi pe maritim nu este blocat",subliniat oficialul.Ministrul de resort a susţinut faptul că are două propuneri, "mai degrabă de clarificare decât de restricţii", la ordonanţa militară ce vizează transportul rutier, precum şi transportul naval."Am două propuneri care vizează transportul rutier, respectiv transportul naval, pe clarificare mai degrabă decât de restricţii. Pe scurt, în ceea ce priveşte transportul rutier spunem că se exceptează de la aplicare prevederilor alineatelor 1 şi 2, referitor la circulaţia în grupuri mai mari de trei, circulaţia persoanelor cu un autovehicul care efectuează un transport rutier naţional de persoane, prin serviciile regulate speciale, pentru transportul angajaţilor între domiciliu şi locul de muncă şi prin servicii ocazionale, precum şi transportul rutier pe cont propriu indiferent de capacitatea autovehiculului în condiţiile respectării tuturor măsurilor pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu coronavirus. Mai exact, clarificăm modul în care se deplasează cetăţenii cu mijloacele de transport, fie că vorbim de transport în comun, că vorbim de curse speciale. Deplasarea personalului de la şi la locul de muncă al locuinţă se realizează fără niciun fel de restricţie în intervalul ora 6:00 - 22:00. Mai mult, interzicerea circulaţiei persoanelor în grupuri mai mari de trei se referă la spaţiul deschis, nu vizează transportul public de persoane", a afirmat Lucian Bode.