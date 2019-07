Ministrul Transporturilor: Metroul din Drumul Taberei va circula in luna decembrie a acestui an

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, susţine că metroul din Drumul Taberei va fi deschis traficului în decembrie 2019, întrucât nu mai există niciun impediment în realizarea acestui plan. "Au fost lucrări suplimentare, în urma cărora au existat dispute între antreprenori, ceea ce a stagnat un pic lucrările şi totodată a fost o problemă legată de sistemul de automatizare. Domnul Aldea (directorul general al Metrorex - n.r.) nu cred că şi-a mai asumat alt termen decât cel real, magistrala va fi deschisă, aşa cum am spus la preluarea mandatului, în decembrie 2019. Am avut discuţia şi cu antreprenorul, şi cu fostul director. Lucrările sunt finalizate undeva la 97%, mai sunt câteva finisaje de făcut. Nu văd niciun fel de impediment", a spus Cuc, marţi, într-o conferinţă de presă. El a arătat că principalul factor care a dus la întârzierea proiectului au fost revendicările constructorilor, care de multe ori nu au fost justificate. "Principalul impediment pe care l-am regăsit în toate proiectele de infrastructură mare au fost aceste revendicări care au ţinut blocate lucrările de investiţii în România. Aţi văzut că am o atitudine nu agresivă, dar nu împărtăşesc această idee de a face claim-uri, acei bani nemunciţi. De multe ori aceste claim-uri nu au făcut decât să blocheze proiectele", a mai spus Cuc. Magistrala 5 de metrou, Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiţei, va avea aproape 7 kilometri lungime şi este compusă din 10 staţii de metrou şi un depou (Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor 2). Valoarea totală a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este de 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de reţea şi la 63 de staţii de metrou. Magistrala 5 este compusă din trei secţiuni: Eroilor - Râul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Cernat, editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)