Ministrul Transporturilor: "Niciun tronson din Autostrada Transilvania nu mai este blocat in acest moment"

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca in prezent nu mai exista blocaje in ceea ce priveste realizarea Autostrazii Transilvania. In ceea ce priveste Autostrada Sibiu-Pitesti, Lucian Bode arata ca fie au inceput lucrarile, fie sunt demarate proceduri de achizitie pentru unele tronsoane, cu unele termene stabilite pentru toamna acestui an.