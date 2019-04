Ministrul Transporturilor preia modelul Sorinei Pintea: AMENINȚARE pentru constructorii de autostrazi

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a declarat plăcut surprins după o vizită neanunţată efectuată vineri pe şantierul autostrăzii Lugoj-Deva, estimând că lucrările vor fi finalizate la termen, şi a anunţat că astfel de controale inopinate se vor înmulţi, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook. Moda vizitelor neanunțate a fost pornită de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, cea care merge în fiecare noapte la câte un spital din țară pentru a verifica condițiile.

Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunță ÎNGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚĂ cu excluderea din PES



"Astăzi, aşa cum promis, am efectuat o vizită neanunţată pe Loturile 3 şi 4 ale Autostrăzii Lugoj - Deva. Deşi condiţiile meteo nu sunt tocmai favorabile pentru lucrările pe şantier, am fost plăcut surprins de faptul că am găsit o mobilizare bună a antreprenorului. Antreprenorii au înţeles mesajul meu şi asta mă face să cred că termenele vor fi respectate sau chiar şi mai bine lucrările vor fi realizate înainte de termen. Când vor, antreprenorii pot să lucreze şi eficient şi cu respectarea standardelor de calitate! Vestea pe care o dau şi cu această ocazie este că astfel de vizite se vor înmulţi!", a scris şeful de la Transporturi.



La mijlocul lunii martie, Cuc a declarat, într-o conferinţă de presă, că nu va mai anunţa dinainte când va merge pe şantiere, pentru a vedea cum lucrează cu adevărat constructorii, precizând că a înţeles foarte clar mesajul românilor şi că răbdarea tuturor a ajuns la o limită.



"Vreau să transmit un semnal foarte clar pentru antreprenori: ori muncesc şi-şi respectă contractele, ori pleacă acasă. Voi avea toleranţă zero pentru aceia care nu-şi îndeplinesc termenele contractuale. Eu am înţeles foarte clar mesajul românilor, iar răspunsul meu este simplu: voi sta pe şantiere, atât ziua, cât şi seara, atât anunţat, cât şi neanunţat", a subliniat Razvan Cuc.