Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc face o evaluare a personalului TESA : Zboara pilele cu salarii uriase

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a participat la discutii cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Dumitru Costin a afirmat ca problemele semnalate de sindicat sunt “modul in care este organizata munca in interior, modul in care este structurat personalul, diferentele uriase in salarizare si in modul in care sunt alocate resursele umane”. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca a inceput o evaluare a personalului TESA si se pare ca vaneaza in mod special ”pilele”, adica oamenii ajunsi in companie fara a avea niciun fel de pregatire. “Acestea sunt consecintele multor ani de conducere sub toate culorile politice, in care fiecare a avut grija ...