Ministrul Transporturilor, revoltat de serviciile oferite calatorilor pe Aeroportul Otopeni: Trebuie intervenit de urgenta!

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a criticat in termeni duri modul in care se desfasoara activitatea si serviciile de care au parte calatorii in Aeroportul Otopeni, el spunand ca in spatele jetoanelor folosite in parcare se afla evaziune fiscala, ca pasagerii nu au carucioare pentru a-si transporta bagajele, iar firmele de handling au miste "amarate de autobuze de stai sa cazi din ele".