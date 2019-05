Ministrul Transporturilor: Varianta ocolitoare Bacau va fi finalizata inainte de termen

"Finalizăm Varianta Ocolitoare Bacău înainte de termenul stabilit în contract! Am verificat lucrările la "Varianta Ocolitoare Bacău" şi am constatat că stadiul fizic este de 20%, în condiţiile în care constructorul a început lucrările în urmă cu 2 luni. O mobilizare exemplară! Chiar dacă vremea nu este optimă pentru lucrări pe şantier, am văzut că utilajele şi muncitorii sunt pe teren şi îşi fac treaba. O astfel de mobilizare aştept din partea tuturor constructorilor care au contracte cu statul român. Să-şi respecte angajamentul, să lucreze cu seriozitate, să se încadreze în termenul stabilit şi să-şi plătească subcontractorii români!", a scris Cuc pe pagina sa de Facebook.